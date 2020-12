Münster-Gievenbeck -

Von Kay Böckling

Auf das beliebte Krippenspiel will man in der Lukas-Gemeinde auf keinen Fall verzichten. Doch vor bis zu 1000 Besuchern ist das in Corona-Zeiten nicht darstellbar. Aber man fand eine Lösung. Und die ist an Heiligabend ab 12 Uhr abrufbar.