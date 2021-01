In Sachen Digitaltechnik steckte die evangelische Lukas-Kirchengemeinde noch vor einigen Monaten in den Kinderschuhen und versuchte sich an den ersten Schritten. Aus besagten kleinen Schuhen sind mittlerweile anspruchsvolle Jogger geworden, mit denen die Verantwortlichen besonders zwischen Weihnachten und Neujahr einen regelrechten Marathon hinlegten.