Mit zunehmendem Umweltbewusstsein steigt auch die Nachfrage nach Elektro-Mobilität und in diesem Zusammenhang nach batteriebetriebenen Fahrzeugen. Diese müssen – um bewegt werden zu können – gezwungenermaßen an einer Ladestation andocken. Während bei kleinteiligeren Wohneinheiten wie Ein- oder Zweifamilienhäusern die Installation einer entsprechenden Ladevorrichtung recht komplikationslos ist, tauchen diesbezüglich für Bewohner von Mehrfamilienhäusern oder Eigentumswohnanlagen deutlich größere Schwierigkeiten auf, ihre entsprechenden Fahrzeuge zu laden.

Darauf weist die CDU in der Bezirksvertretung Münster-West hin und und fordert Abhilfe – zunächst in Gievenbeck. In einem Antrag, den die Christdemokraten in die kommende Sitzung der BV einreichen, heißt es unter anderem: „Zur Förderung der Elektromobilität wird die Verwaltung gebeten zu prüfen, ob (...) in Gievenbeck, in unmittelbarer Nähe von Trafostationen öffentliche Ladestationen aufgebaut werden können.“

Die CDU hat auch schon Standorte im Auge, an denen solche Ladestationen installiert werden könnten: Twenteweg 9, Gescherweg 207, Wickenkamp 1, Lehmkamp 1, Dieckmannstraße 120, Stein-Gymnasium und Coesfeldweg 1. Geprüft werden solle auch, ob an den städtischen Einrichtungen La Vie, Wartburgschule und Michael­schule solche Stationen künftig zu finden sein könnten.

Letztlich regt die CDU noch an: „Die Wohn- und Stadtbau GmbH als städtische Tochtergesellschaft sollte beauftragt werden, die Einrichtung von Ladepunkten bei ihren Immobilien zu prüfen.“