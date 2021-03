Kritik am sozialdemokratischen Vorschlag hatte es in den vergangenen Tagen wiederholt gegeben. Gleichwohl möchte die SPD-Fraktion der Bezirksvertretung Münster-West an ihrer Anregung festhalten, demnächst – wie berichtet – einen Wanderweg entlang der Münsterschen Aa von Haus Kump bis zur Burg Hülshoff anzulegen. Das hoben im Gespräch mit unserer Zeitung am Mittwoch Fraktions-Chefin Beate Kretzschmar und Ratsfrau Doris Feldmann mehr oder minder deutlich hervor.

Naturschutz und die Anlage eines Wanderwegs, über den sich viele Münsteraner freuen könnten, seien sehr wohl miteinander vereinbar, meint Beate Kretzschmar. Die Befürchtung, dass entlang der renaturierten Aa durch ein Wanderweg-Projekt wertvolle Biotope und Rückzugsräume für Flora und Fauna zerstört werden, weist die Sozialdemokratin zurück. Es gehe gar nicht darum, unmittelbar am Gewässer einen für Jung und Alt nutzbaren Weg zu schaffen, sondern ihn durchaus mit ein wenig räumlichen Abstand anzulegen. Aber eben so, dass Erholung suchende Wanderer Einblick in die beeindruckende Natur des Aatals genießen könnten. Auch von Naturfreunden aus dem benachbarten Havixbeck habe sie in dieser Hinsicht schon positive Stimmen vernommen.