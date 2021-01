Nur noch zwei Tage, dann ist er exakt zwei Jahrzehnte an seiner Wirkungsstätte tätig, an der er Höhen – aber auch Tiefen – erlebte. Am 2. Februar 2001 wurde er in sein Amt als Pfarrer der Lukas-Kirchengemeinde eingeführt. Am Ende dieses Jahres verabschiedet er sich in den Ruhestand. Aus freien Stücken und im Guten, wie Dr.