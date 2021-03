Unbekannte Täter haben laut Polizeibericht am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr am Stadtlohnweg einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Die Täter deponierten demnach einen Sprengsatz an dem Automaten. Nach der Detonation flüchteten sie vermutlich mit Zigarettenschachteln und Bargeld vom Tatort. „Eventuell haben Zeugen etwas Auffälliges beobachtet“, so die Polizei. Sie nimmt Hinweise unter 0251 / 2750 entgegen.