Auf Verkehrsbeeinträchtigungen müssen sich Anlieger und Anwohner eines Teilstücks der Dieckmannstraße ab Freitagabend einstellen. Wie das Tiefbauamt der Stadt Münster auf Anfrage bestätigte, wird das Teilstück zwischen den beiden Kreisverkehren Gartenbreie und Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in mehreren Nächten in der Zeit von 21 bis 5 Uhr wegen umfangreicher Fahrbahnarbeiten gesperrt.

„Zunächst werden die Rinnen und Schächte entfernt, anschließend der Asphalt abgefräst“, so ein Mitarbeiter des Tiefbauamts. Aufgrund der Komplexität werden die Arbeiten in mehreren Schichten ausgeführt. Zudem wird nachts gearbeitet, um den Verkehrsfluss so gering wie möglich zu belasten.

Die Arbeiten haben auch Auswirkungen auf den Busverkehr. In den Nächten von Freitag (26. März) auf den folgenden Samstag sowie von Montag (29. März) bis Freitag (2. April) und vom 6. auf den 7. April werden die Busse im Auenviertel jeweils zwischen 20.15 und 5 Uhr umgeleitet. Davon betroffen sind laut Mitteilung der Stadtwerke die Fahrten der Linie N 80 sowie die letzten Fahrten der Linie 11 zur Dieckmannstraße.

Die Linie N 80 fährt zwischen den Haltestellen Auenviertel und Ramertsweg in beiden Richtungen über die Gievenbecker Reihe und die Roxeler Straße. Die Linie 11 fährt zwischen den Haltestellen Auenviertel und Dieckmannstraße über den gleichen Umleitungsweg.

Die Busse können nicht an den Haltestellen Gartenbreie und Freiherr-vom-Stein-Gymnasium halten. Nächste Haltestellen sind Auenviertel und Dieckmannstraße (auch fN 80) an der Roxeler Straße.