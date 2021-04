Das kommende Schuljahr wird für Gymnasiasten – so auch für die des „Stein“ an der Dieckmannstraße“ – etwas Neues im Tornister haben: Ein neues Fach wird verpflichtend eingeführt. Es heißt „Mint“, wobei die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik abgedeckt werden. Aufgrund der wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung dieser Fächer und der gleichzeitigen Prognosen für einen zu erwartenden Fachkräftemangel in dem Bereich gibt es vielfältige Überlegungen, wie bei Kindern in jungem Alter spielerisch und anhand von Alltagssituationen das Interesse an Informationstechnologie geweckt werden kann. „IT2School“ ist ein Projekt, das Schulen und Unternehmen zusammenbringt.