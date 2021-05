Münster-Gievenbeck -

Von Joel Hunold

Ende 2019 wurde die Umgestaltung der Ortsmitte in Gievenbeck beschlossen, in dem Antrag damals ist von Bauarbeiten im Jahre 2021 die Rede. Aktuell finden Bauarbeiten in der Ortsmitte statt – doch sie haben wenig mit der Umgestaltung zu tun. Diese verzögert sich um mehrere Monate.