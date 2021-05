Münsters Gastronomie und Kneipenszene ist – außerhalb der Pandemie – äußert vielfältig. Allerdings konzentriert sich die Szene vornehmlich auf die Kernstadt, in den Stadtteilen sieht es eher mau aus. In Gievenbeck gibt es zwar einige Restaurants, aber klassische Eckkneipen zum Verweilen sind Mangelware. Das haben auch die Grünen im Westen erkannt, die bereits im vergangenen Jahr in einem Antrag an die Stadtverwaltung forderten, das Kneipenangebot gerade in Gievenbeck zu überprüfen und gegebenenfalls zu fördern.