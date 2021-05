Das Thema steht unscheinbar im letzten inhaltlichen Kapitel des Koalitionsvertrags von Grünen, SPD und Volt auf den Seiten 114 und 115: ein neues Schwimmbad in Münsters Westen. Dennoch treiben die Lokalpolitiker das prestigeträchtige und nicht ganz preiswerte Projekt nun voran: In der kommenden Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch (19.