Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die richtige Einstellung: „Unter erschwerten Bedingungen“, wie Pfarrer Jürgen Streuer berichtet, waren in Münster Ost die Sternsinger unterwegs: „Das war eine Leistung!“

An der Dyckburgkirche Foto: Gemeinde St. Petronilla

In Handorf sammelten rund 50 Kinder für die „Kula-Malaika-Foundation“ von Monika Bertels in Kleinkrantz (Südafrika) etwa 6200 Euro. In Gelmer/Dyckburg sammelten ebenfalls rund 50 Kinder etwa 5500 Euro für die „Elisabeth-School“ in El Progreso, Honduras.

In St. Josef Gelmer Foto: Gemeinde St. Petronilla

Am 19. und 20. Januar besuchen drei Schwestern aus Honduras die Gemeinde. Sie werden in allen Gottesdiensten über ihre Tätigkeit und die Situation des Landes, aber auch konkret über die „Elisabeth-School“ berichten.