In Handorfs Mitte wird es eng

Die Nachbarn des künftigen Baugebiets am Kirschgarten sollten sich keine Illusionen machen: Die Zeiten, in denen die Stadt Münster auf einem Hektar Fläche 20 bis 25 Wohneinheiten unterbrachte, sind vorbei. Mehr als das doppelte wird jetzt von vornherein einkalkuliert – das heißt, alle Sorgen um Zufahrtswege und Nahversorgung sind mehr als berechtigt.Es wird enger, nicht günstiger: Der Bodenrichtwert für diesen Bereich liegt derzeit bei 380 bis 390 Euro pro Quadratmeter. Für die zwei kleinen Grundstücke des früheren Feuerwehr-Gerätehauses an der benachbarten Heriburgstraße hat die Stadt unlängst ein Mindestgebot von 460 Euro pro Quadratmeter gefordert – und dem Vernehmen nach deutlich mehr dafür erhalten. Dieser Trend dürfte sich am Kirschgarten fortsetzen.Ob das Baugebiet im Herzen Handorfs ein Erfolg wird, hängt nicht zuletzt davon ab, ob die Handorfer es sich leisten können, dort zu wohnen. Das sollten Politik und Verwaltung bei aller Planung bedenken.