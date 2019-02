Turmuhlen feiern im großen Saal

Es war ein Auftakt, der einfach gelingen musste. Und der schließlich mit vereinten Kräften und gutem Willen auch gelungen ist: Haus Münsterland ist wieder da. Der „Ball der Bälle“ gab einen Vorgeschmack auf „Dat Handorf Huus“, das, wenn alles gutgeht, in einigen Wochen endgültig eröffnen soll.Drei Lehren lassen sich ziehen: Handorf braucht diesen Saal – eine Veranstaltung dieser Größe könnte sonst im Ort nicht stattfinden, von kleineren Veranstaltungen oder privaten Feiern ganz abgesehen. Handorf will diesen Saal – Veranstalter und Gäste waren bereit, Unwägbarkeit und Unbequemlichkeit in Kauf zu nehmen und kräftig mitanzupacken. Und schließlich: Es lohnt sich, hartnäckig am Ball zu bleiben und Überzeugungsarbeit zu leisten.Noch ist Geduld nötig. So lange die entscheidenden Verträge nicht unterschrieben sind, gehen alle Beteiligten auf eigenes Risiko in Vorleistung. Dieser Mut verdient in jedem Fall Respekt.Lukas Speckmann