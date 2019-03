Der Edelbach, der unweit der Kanalschleuse entspringt und in der Nähe des Tagungszentrums Gut Havichhorst in die Werse mündet, hat es beim Jahrhundertregen 2014 zu trauriger Berühmtheit gebracht. Seine Wassermassen richteten unweit des Schifffahrter Damms erheblichen Sachschaden an. Nicht zuletzt wurde die Straßenbrücke „Havichhorster Mühle“ völlig zerstört, Gut Havichhorst musste jahrelang mit einer provisorischen Einfahrt vorliebnehmen.

Damals verständigte sich die Stadt zusammen mit privaten Grundeigentümern auf eine große Lösung: Der Edelbach wurde an seinem Unterlauf unter Verzicht auf alte Staurechte aufwendig renaturiert. Nun schreitet der zweite Teil der Renaturierung voran: Er betrifft den Bereich zwischen Dortmund-Ems-Kanal und Schifffahrter Damm, nördlich von Hornbach und Heitmannsweg: In diesem Abschnitt unterquert der Edelbach nach Angaben des Tiefbauamts in einem Betonrohr einen Wirtschaftsweg. „Im Zuge der Renaturierung wird die Verrohrung unterhalb des Weges durch eine Brücke ersetzt, um dem Gewässer mehr Raum zu geben und im Hochwasserfall Überflutungen vorzubeugen“, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

Vor Kurzem sind fünf Betonelemente mit einem Gewicht zwischen 25 und 28 Tonnen angeliefert worden. Diese Brückenteile wurden von einem Autokran in die endgültige Lage gehoben, zusammengesteckt und anschließend verschraubt. Das Bauwerk ist 12,40 Meter lang, 4,70 Meter breit und 2,50 Meter hoch.

In den kommenden Wochen erhält die Brücke noch eine Abdichtung aus Bitumenschweißbahnen, heißt es. Anschließend werde die Baugrube wieder verfüllt und die Straße im Bereich des Brückenbauwerks wieder hergestellt. Das Tiefbauamt rechnet mit einer Bauzeit von rund vier Wochen. Danach soll der gesperrte Wirtschaftsweg wieder freigegeben werden.