Handorfer Heimatfreunde stellen sich neu auf

Viele münsterische Traditionsvereine dürften vor Neid erblassen: Dem Handorfer Heimatverein ist mit seinem Neustart etwas gelungen, wozu es andernorts vielleicht an Mut, mit Sicherheit aber an Möglichkeiten fehlt. Es zeigt, dass der Verein auch bislang schon imstande war, jüngere Mitglieder mit frischen Ideen an sich zu binden – sonst hätte sich dieser Kurswechsel gar nicht vollziehen lassen.Der neue Vorstand hat viel Arbeit vor der Brust. Der Heimatverein soll künftig ein für alle Generationen attraktiver Ort werden, an dem Handorfs Fäden zusammenlaufen. Das heißt: Er muss im öffentlichen Leben Flagge zeigen, aktiver werden und vielfältiger kommunizieren – ohne dabei bewährte Traditionen außer Acht zu lassen oder sein älteres Stammpublikum zu vernachlässigen. Dabei wird es sicher auch mal knirschen.Aber die Chance ist groß. Auch weil das Heimathaus ein so attraktiver Stützpunkt ist, dessen Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft sind.Lukas Speckmann