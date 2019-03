Die Handorfer Kantorei hat sich Großes vorgenommen: eine Aufführung des Oratoriums „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy für Solisten, Chor und Orchester. Dafür hofft der Chor noch auf Verstärkung: Gesucht werden vor allem Männerstimmen sowie jüngere Frauenstimmen, heißt es in einer Pressemitteilung des Chors. Auch Gast-Stimmen oder Projekt-Interessierte, die sich nicht unbedingt dauerhaft an einen Chor binden möchten, wären willkommen.

Was das traditionsreiche Ensemble musikalisch zu leisten vermag, zeigte sich vor Kurzem in der evangelischen Zionskirche – wo der Chor, unterstützt von Anne Temmen-Bracht an Orgel und Klavier, ein Benefizkonzert zugunsten des Orgelneubaus gab. Das Konzert war auch ein Dankeschön der Handorfer Kantorei für über 40-jährige Gemeinde-Zugehörigkeit.

Überwiegend zeitgenössische skandinavische Komponisten standen im Mittelpunkt des Programms. Vom jubelnden „Laudate“ Knut Nystedts, über dessen „Peace I leave with you“ mit herausfordernder Harmonik führte der skandinavische Zyklus zu klangvollen Werken Ole Gjeilos. Dramatischer Höhepunkt des Konzerts war die Geschichte des „Saul“, dessen lautmalerische Vertonung von Egil Hovland dem Publikum großen Eindruck machte. Chorleiter Schmitt wählte einen versöhnlichen Ausklang mit „Drei geistlichen Liedern“ von Mendelssohn und bewies damit die Vielseitigkeit des gut vorbereiteten Ensembles.

Anne Temmen-Bracht ließ mit Werken Grieg und Mendelssohn noch einmal die stillen Reserven der alten Orgel erklingen. Mit Spenden in Höhe von fast 1000 Euro dankten die Zuhörer für das besondere Konzerterlebnis.

Im März beginnen die Proben zum „Elias“ – immer montags im Gemeindehaus am Kirschgarten 28 a. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Kantorei.