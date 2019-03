Eigentlich hätte sich am vergangenen Wochenende der Vorhang in der Mehrzweckhalle Gelmer heben sollen: Das erste Wochenende in der Fastenzeit ist seit vielen Jahren der feste Premierentermin der niederdeutschen Bühne. Doch in diesem Jahr findet keine Vorstellung statt, das Ensemble muss sich neu zusammenfinden.

Wie berichtet, sind die beiden Abteilungen der Chor- und Theatergemeinschaft Constantia Gelmer zu Beginn des Jahres auseinandergegangen. Damit wurde eine langjährige Tradition beendet: Die Mitglieder des früheren Männergesangsvereins hatten Gelmers Theaterkultur begründet. Doch Gesang und Schauspiel hätten sich im Lauf der Zeit auseinandergelebt, meint Regisseurin Annette Burbank : „Für beide Gruppen ist es wohl besser; sie können jeweils für sich erfolgreicher sein.“

Die Theaterfreunde hätten nun die Gründung einer neuen Truppe beschlossen (Arbeitstitel: „TeaoterFrönde“), deren formelle Gründung derzeit auf den Weg gebracht werde. Im kommenden Jahr soll es auf jeden Fall ein neues Stück in Gelmer geben: „Wir sind fleißig dabei, zu lesen“, sagt Annette Burbank, die gemeinsam mit Adelheid Schäfer die Regie führt. „Es werden zehn Schauspieler auf der Bühne stehen.“

Während das Theater Gelmer nun für ein Jahr aussetzt, kann das Theater Handorf seine unfreiwillige Pause unverhofft früh beenden: 2018 hatte die Theatergruppe der kfd St. Petronilla wegen der Schließung von Haus Münsterland erstmals seit 40 Jahren nicht spielen können. Doch bereits im Januar, so berichtet Ulla Scheja, hätten Siggi Höing und Charly Al-Asmar signalisiert, dass der Saal wieder zu Verfügung stehe. Um dem Wirt mehr Zeit für die Einrichtung zu geben, habe man die Aufführungstermine auf Anfang April verlegt. „Ein Amt für alle Fälle“ wird nun vom 5. bis 7. April jeweils um 15 und 20 Uhr im früheren Haus Münsterland, dem „Handorfer Huus“ an der Immelmannstraße 37 gespielt.