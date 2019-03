Die kfd kehrt in den großen Saal zurück

Nach einjähriger Zwangspause mangels geeigneter Spielstätte zeigt die Theatergruppe der kfd St. Petronilla wieder ein neues Stück: „Ein Amt für alle Fälle“. Die Aufführungen finden vom 5. bis 7. April (freitags bis sonntags) jeweils um 15 und 20 Uhr im früheren Haus Münsterland, dem „Handorfer Huus“ an der Immelmannstraße 37, statt. Der Kartenvorverkauf (zwölf Euro, für Mitglieder zehn Euro) findet im Pfarrheim an der Sudmühlenstraße 208 statt. Und zwar am Mittwoch (13. März) sowie am 20. März jeweils von 18.30 bis 19 Uhr. Ab dem 12. März gibt es zwischen 17 und 20 Uhr auch eine Telefon-Hotline ( 0 15 75 / 5 86 57 73). Der Reinerlös der Aufführungen kommt dem Hospiz Lebenshaus zugute.