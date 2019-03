Die Handorfer CDU nimmt Aufstellung für die Kommunalwahl im Herbst 2020: Bei ihrer Mitgliederversammlung im Heimathaus wurde Silke Busch zur Vorsitzenden gewählt und als Ratskandidatin nominiert. Der bisherige, im Dezember 2013 gewählte Vorsitzende Manfred Wenzel hatte auf eine erneute Kandidatur verzichtet – und zugleich angekündigt, seine Tätigkeit im Stadtrat mit Ablauf der Legislaturperiode zu beenden. Als einer von zwei stellvertretenden Vorsitzenden tritt er in die zweite Reihe zurück.

Schon einmal stand Silke Busch an der Spitze der Ortsunion: 2012/13 überbrückte sie kommissarisch die Monate zwischen den nur kurzzeitigen Vorsitzenden Ralf Thaleiser und Antonius von Schierstaedt. Geprägt wurde die Handorfer CDU vor allem von Josef Rickfelder, der sie bis zu seiner Wahl in den Landtag 2010 über 17 Jahre lang leitete. Als Beisitzer gehört Rickfelder auch dem neuen Vorstand an.

Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Hagen Blöcher (stellvertretender Vorsitzender), Stefan Meesters (Schatzmeister), Ilona Thal­eiser (Schriftführerin), Heinrich Möllers (Mitgliederbeauftragter) sowie Martina Klimek, Rainer Hofmann, Matthias Rack, Michael Münning und Renate Spitzner als Beisitzer.

Das Programm der neuen Vorsitzenden ergibt sich nicht zuletzt aus der Umfrage „Mobilität: Wo drückt der Schuh in Handorf?“: Die CDU hatte im Dezember in Handorf 2500 vierseitige Fragebögen verteilt, deren Auswertung mittlerweile vorliegt. Fast 90 Prozent der Befragten halten demnach das Thema für wichtig. Die Belastung des Ortskerns mit Durchgangsverkehr wird als das größte Problem gesehen; nach Fertigstellung der Umgehungsstraße erhofft die Mehrheit ein Durchfahrverbot für Lkw sowie eine Umgestaltung der Verkehrsfläche. Silke Busch will sich dafür einsetzen, dass Handorf wieder eine regelmäßige Zehn-Minuten-Busverbindung bekommt. Auch künftig will die CDU Bürger-Umfragen durchführen, betont sie: „Das war nichts Einmaliges, das setzen wir fort.“