TSV-Neubau: Warten auf den Startschuss

Es sind verschiedene Akteure und verschiedene Projekte, aber letztlich gehören TSV und Bürgerbad zusammen. Beide sind und bleiben Nachbarn, beide ziehen etwa gleichzeitig um und beide planen einen Neubau, an dem sich die Stadt zur Hälfte beteiligt.Und doch sieht es jetzt so aus, als würde das Bürgerbad am TSV vorbeiziehen – weil dessen Betreiber völlig unabhängig auftreten: Mit den unterschriebenen Verträgen in der Tasche können sie sich um die europaweite Ausschreibung kümmern. Die TSV-Planer sind zwar im Prinzip genauso weit, müssen aber darauf warten, dass die vielbeschäftigte Stadtverwaltung zuerst tätig wird. Die Erfahrung lehrt: Das kann dauern. Im schlimmsten Fall Monate und Jahre.Die Stadt tut gut daran, Handorfs Sportprojekte entschlossen gemeinsam voranzubringen. Weitere zermürbende Warteschleifen sind weder den beteiligten Vereinen noch der Handorfer Öffentlichkeit zuzumuten. Die wartet schließlich dringend auf ihr neues Baugebiet, das auf dem jetzigen Sportgelände entstehen soll.