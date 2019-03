Arbeiten beginnen bereits am 27. März

Münster-Handorf -

Anwohner der Dorbaumstraße in Münster-Handorf müssen sich in den kommenden Wochen auf Verkehrsbehinderungen und Lärm einstellen. Die Straße wird von der Immelmannstraße bis zur Haltestelle Am Hornbach instand gesetzt. Und es geht sogar früher los, als ursprünglich angekündigt.