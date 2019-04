Fast zwei Jahre nach seiner Schließung erlebt das frühere Haus Münsterland ein Comeback. Am Freitag (12. April) wird um 18 Uhr „Dat Handorfer Huus“ an der Immelmannstraße 37 mit einer Party eröffnet. Ab Samstag geht das frisch renovierte Haus als Restaurant mit öffentlichem Festsaal in Betrieb.

Damit steht Handorf nach einer mehrmonatigen Zwangspause wieder ein großer Veranstaltungssaal zur Verfügung.

Bei einem Empfang für geladene Gäste dankte Oberbürgermeister Markus Lewe dem Gastwirt Charly Al-Asmar und seinem Freund und Helfer Siggi Höing für ihre Beharrlichkeit, das verloren geglaubte Gasthaus für den Ort zu erhalten. Lewe: „Handorf ist ein Stadtteil, um den uns andere Städte beneiden.“