„Dat Handorfer Huus“ ist auf Kurs

Der Oberbürgermeister kommt zur Eröffnung, der städtische Verwaltungsvorstand will das „Handorfer ­Huus“ künftig unterstützen – das sind deutliche Signale: Das Projekt darf im Interesse des Ortes einfach nicht scheitern. Einen zweiten Fall „Haus Münsterland“ kann sich Handorf nicht leisten.Das vorgestellte Mietmodell erinnert ans Bürgerbad – das ebenfalls von der Stadt gemietet und dadurch finanziert wird. Nur dass sich ein Verein leichter unterstützen lässt als ein privater Gastronomiebetrieb; auch wenn dessen Bedeutung für das öffentliche Leben unbestritten ist. Diese Vereinbarung braucht Fingerspitzengefühl.Die Idee, den Saal zumindest an zwei Tagen in der Woche grundsätzlich für öffentliche Veranstaltungen zu reservieren, hat unbestritten Charme. Es ist ein Schub für Handorf in Zeiten des Umbruchs – und verdiente Anerkennung für einen Gastwirt, der sich was traut.