Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein Verein mit dem Gründungsdatum 1926/64 im Namen das Glück hat, ein Mitglied für 70 Jahre Mitgliedschaft ehren zu dürfen. Als Walter Holub 1949 in den TSV Handorf (damals SV Handorf) eintrat, wurde noch auf dem Schotterplatz des ehemaligen Wehrmachtsgeländes gespielt, das noch immer von Bombentrichtern umgeben war. Vor 70 Jahren waren die Spuren des Krieges noch überall sichtbar, Holub erinnert sich an gemeinsame Aktionen der Fußballfreunde, bei denen die Krater am Spielfeldrand mit der Schubkarre verfüllt wurden. Nur wenige Mitglieder des Vereins können so weit zu den Anfängen zurückblicken.

Bei einem Frühstück im „Handorfer Huus“ ehrte der TSV seine langjährigen Mitglieder. Der Vorsitzende Martin Heep überreichte den Geehrten Vereinsschal, Urkunde und Nadel und bedankte sich für ihre langjährige Treue zum Verein. Neben Walter Holub waren auch Horst Schmidt und Rolf Michalski viele Jahre ehrenamtlich für den Verein aktiv, leiteten Sportkurse, trainierten Jugendgruppen oder waren an der Vorstandsarbeit beteiligt.

Ferner wurden geehrt: Almut Herold, Agnes Heyer, Angelika Lütkebohmert, Rolf Michalski und Anke Thiemann für 25 Jahre Mitgliedschaft – Agnes Heyer war bereits vor 42 Jahren in den Verein eingetreten, allerdings für einige Jahre wieder ausgetreten. Für 40 Jahre Mitgliedschaft im TSV wurden Regine Binder und Klaus Wiechmann geehrt. Elke Rehkopp und Horst Schmidt erhielten die Ehrennadel mit Goldkranz für 50 Jahre Mitgliedschaft im TSV. Martin Heep bedankte sich bei allen Anwesenden für ihre langjährige Treue zum Verein.