Wie schafft man es, von einem Preußenspieler trainiert zu werden? Ganz einfach: Man fragt ihn . . .

Das Fußballteam der Kita St. Josef Gelmer hatte Rufat Dada­shov einen Brief geschrieben – und der Stürmer hat umgehend zugesagt. Der aserbaidschanische Nationalspieler gab den Kindern laut Pressemitteilung wichtige Tipps und erfüllte Autogrammwünsche. So gestärkt, traten die Kinder zum Fußballturnier der Kita-Mannschaften – St. Josef (Gelmer), St. Petronilla (Handorf) und St. Mariä Himmelfahrt (Dyckburg) – der Kirchengemeinde St. Petronilla an.

Die Handorfer waren in diesem Jahr die großzügigen Gastgeber. Alle Teams traten gegeneinander an; die Mannschaften aus Gelmer und Dyckburg erreichten jeweils vier Punkte und bestritten das Finale. Dyckburg gewann mit 3:2 und bekam den Wanderpokal. Und da es beim Kita-Turnier nur Gewinner gibt, erhielt jedes Kind eine Medaille.

Im kommenden Jahr ist die Kita St. Mariä Himmelfahrt aus Dyckburg Ausrichterin des Turniers.