Der Vorstand um Christian Hartmeyer hatte eingeladen – und über 100 Bürgerschützen fanden sich am Heimathaus zum Start der Pättkestour ein. Über den Pleistermühlenweg ging es laut Pressemitteilung zuerst zum Hof Schwermann, wo die Schützen durch die Eigentümerfamilie begrüßt wurden. Dann ging es zu den neuen Windenergie-Anlagen am Kreuzbach. Das Ziel der diesjährigen Pättkestour, der Hof Eggert in Kasewinkel, war von dort nicht mehr weit.

Bei der Pättkestour wird stets eine Mitgliederversammlung durchgeführt, bei der die Chargierten für das nächste Schützen-Jahr gewählt werden. Auf der Mitgliederversammlung im Dezember hatte sich Dr. Timm Thoss als Oberst vorgestellt und bis zur Pättkestour eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt. Dabei gab es für jeden Posten noch einen Vertreter für den Fall, dass jemand verhindert ist oder gar selbst den Königsvogel abschießt.

Die neuen Chargierten: Oberst Dr. Timm Thoss (Ersatzmann: Bernie Lehm­kuhl), Hauptmann Timo Wewers (Berthold Althoff), Adjutanten Rudi Laarmann und Carsten Ruhe (Friedhelm Große Kintrup und Charly Schäfer) und Spieß Michael Militz (Jürgen Schoo). Sie alle wurden von den Radlern sowie den direkt zum Hof Eggert gekommenen Bürgerschützen einstimmig gewählt und freuen sich auf eine tolle Schützen-Zeit. Nach den Regularien gab Spieß Dennis Fölling Grill und Theke frei.