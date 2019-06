Fabian Busch setzt sich die Krone auf

In einem bis zum Schluss spannenden Wettkampf um die Königswürde setzte sich am Wochenende Fabian Busch durch. Der Jungschützenkönig von 2008 bewies auch bei den Erwachsenen eine sichere Hand und schoss den Rest des Vogels von der Stange. Zu seiner Königin erkor er Caroline Riethmüller. Hofherren sind Steffen Graffe mit Rabea Rabe und der Königs-Vater Olaf Busch mit Ehefrau Silke. Zeremonienmeister ist Ralf Thaleiser mit Ehefrau Ilona.

Außerdem stehen dem neuen König Oberst Timm Thoss mit seiner Frau Cordula, Hauptmann Timo Wewers mit seiner Frau Astrid, die beiden Adjutanten Rudolf Laarmann und Carsten Ruhe (mit Vera) sowie als Spieß Michael Militz mit seiner Frau Anne zur Seite.

Das Schützenfest-Wochenende begann am Freitag mit dem Empfang des noch amtieren Königs Rudolf Roters und der Königin Rabea Worth im Festzelt auf dem Schützenplatz. Der König freute sich ganz besonders über die Anwesenheit mehrere Gastvereine, die auch am abschließenden Festball teilnahmen. Natürlich musste der scheidende König nicht nur den Ehrentanz absolvieren, sondern er wurde von seinem Hofstaat und den Chargierten auch noch bei einigen „Prüfungen“ kräftig gefordert.

Am Samstag standen nach dem Marsch von der Petronilla-Kirche aus am Mahnmal vorbei zum Festplatz die anstehenden Wettbewerbe im Mittelpunkt: Beim Jungkönigsschießen zeigte sich Leon Fölling am treffsichersten. Er erkor Stelle Freytag zu seiner Königin. Hofherren sind Felix Brake (mit Franziska Wiewel) und Hannes Freytag (mit Alina Walews­ki). Leon Fölling benötigte 116 Schuss, wobei die Krone an Dominik Wittkamp, das Zepter an Marvin Worth und der Apfel an Hannes Freytag ging. Das Preisschießen gewann Timo Wewers vor Friedhelm Große Kintrup und Robin Freytag.

Beim Höhepunkt am Samstag, dem Königsschießen, errang Marvin Bußmann das Zepter, Heinrich Möllers den Apfel, Hugo Muesmann die Krone. Und Fabian Busch war mit dem 142. Schuss erfolgreich. Auf den Schultern der Schützen wurde er zur Proklamation der neuen Könige getragen.

Zum zweiten Mal gibt es nun in Handorf einen sehr jungen König, was aber beim guten Miteinander der Generationen im Schützenverein kein Problem sein soll, heißt es. Bei den Schützen gebe es ein gutes Miteinander im Vorstand und im rund 400 Mitglieder zählenden Verein.

Am Sonntag gab es den Gottesdienst in der Petronilla-Kirche und den Auszug zum Festplatz, wo nachmittags noch der Damen-, Jungkönig- und Königspokal ausgeschossen wurden. Auch an die Jüngsten wurde gedacht: Judith Fennenkötter hatte für alle Kinder ein Nachmittagsprogramm vorbereitet.