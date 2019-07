Die Dyckburger Konzerte sind bei Liebhabern feinster Kammermusik längst kein Geheimtipp mehr. Entsprechend groß war die Resonanz auf „Adieu mes amours“: Altus-Sänger Stefan Steinemann sowie Friederike Däublin, Patrick Sepec und Rüdiger Kurz (Gamben) hatten für das letzte Konzert vor der Sommerpause in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt ein facettenreiches Programm mit Werken der Renaissance zusammengestellt.

Schon beim ersten Lied des französischen Komponisten Guillaume Dufay spürte man den höfischen Glanz der Musik. Bis ins kleinste Detail stimmte der Dialog der drei Instrumentalisten, die mit Akribie und Feinsinn den Boden bereiteten, auf dem sich die ausdrucksstarke Stimme von Stefan Steinemann erhob. Mit großer Stilsicherheit boten sie dem Publikum einen tiefen Einblick in das musikalische Leben dieser Zeit.

Bei den rein instrumentalen Werken wie den Fantasien von Orlando di Lasso durchzog mediterranes Flair den Kirchenraum, erlebte das Publikum ein überaus kultiviertes Spiel von Friederike Däublin, Patrick Sepec und Rüdiger Kurz.

Die Akustik der Dyckburg-Kirche wusste das Ensemble zu nutzen: Wenn Stefan Steinemann beim „Quicong’ l’amour“ von Claude de ­Jeune hinter dem Altar sang, erklang seine Stimme wie aus einer imaginären Ferne.

Die Besucher ließen sich von der Tiefe und Leidenschaft inspirieren, mit der die vier Künstler die einzelnen Werke interpretierten. Da gab es sogar innerhalb einzelner Werkgruppen spontanen Applaus als besonderes Zeichen der Wertschätzung.

Mit musikalischen Kostbarkeiten von John Dowland wurde das Publikum am Ende in die Welt des elisabethanischen Zeitalters mitgenommen. Mit John Dowlands „Now, O now I needs musst part“ bewegte Stefan Steinemann die Herzen der Zuhörer.