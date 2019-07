Erstes Jungschützentreffen am 6. September

Münster-Ost -

Schützenvereine, die junge Mitglieder gewinnen wollen, müssen sich schon was einfallen lassen. Zum Beispiel einen Wettbewerb, bei dem sich junge Schützen aus zwei Vereinen messen. Am 6. September findet in Handorf die Premiere statt.