Jenseits der Wasserburgen, Schlösser und Gräftenhöfe bietet das Münsterland eine spannende architektonische Vielfalt, wenn man mit einer anderen Perspektive in die Landschaft schaut. Dr. Ludger Schröer hat drei Jahre lang die industrielle Kleinarchitektur der Anfänge der Elektrifizierung unter die Lupe genommen: Er hat sich laut Pressemitteilung die historischen Transformatorenstationen im Münsterland angesehen.

„Vor 100 Jahren erreichte die Elektrizität das Münsterland. Um den elektrischen Strom in die Haushalte zu verteilen, wurden Masten und Transformatorenstationen gebaut“, berichtet der Forscher aus Lüdinghausen. Damals sei der Widerstand gegen diese durchweg als unpassend und hässlich angesehenen Bauten, die so gar nicht in die überlieferte Landschaft und Dorfarchitektur passten, groß gewesen, heißt es. Im Fokus der sehr emotionalen Auseinandersetzungen zwischen Architekten, Heimatvereinen und Gemeindeverwaltungen um schönes und bodenständiges Bauen standen dabei die zahlreichen Verteilerstationen; mit dem Ergebnis, dass diese sich bis heute in vielfältigen Formen und Farben präsentieren.

Inzwischen sind die Stationen – im Volksmund Trafo­türme genannt – längst Teil des baukulturellen Erbes. Mit ihrer teilweise ausdrucksstarken Architektur bereichern sie das Münsterland auf ganz besondere Weise. Aber diese Spezies industrieller Kleinarchitektur ist vom Abriss bedroht: Der Strom wird mittlerweile über Erdkabel zum Verbraucher geleitet, was die Trafotürme überflüssig macht.

Unter den mehr als 100 historischen Türmen, die Schröer aufgespürt, fotografiert und erforscht hat, gehört auch der Trafoturm an der Körberheide in Kasewinkel. „Es ist einer der letzten sogenannten Henkelmanntürme, eine westfälische Spielart von in der Schweiz entworfenen Bügeltrafos“, berichtet der Forscher. Die Freileitungen wurden über den markanten Eisenbügel auf dem Dach dem Transformator zugeführt. Diese Technik hat sich offenbar nicht durchgesetzt, die Bügeltrafos blieben eine Seltenheit. Die „Trafostation Werk 883“ wird von der Stadt Münster als Baudenkmal gelistet.

Schröer hat über seine Forschungen ein Buch geschrieben, das vor Kurzem im Lippe-Verlag erschienen ist: „Wiederentdeckt. Historische Transformatorenstationen im Münsterland“.