Der Vorstand der Kaufmannsgilde bespricht derzeit das Programm für den Handorfer Herbst: Am 29. September, dem letzten Sonntag des Monats, lädt der Stadtteil zur großen Sause ein. Erneut werden Tausende Besucher aus der ganzen Stadt und aus dem Umland erwartet.

Begehrt sind nicht zuletzt die Plätze für den „Kinderflohmarkt“: 160 Stände waren es im vergangenen Jahr, berichtet die Vorsitzende der Kaufmannsgilde, Angelika Schwakenberg – und in diesem Jahr spüre man eine noch größere Nachfrage. Der Standkartenverkauf findet am 2. September statt, ausnahmsweise an einem Montag statt an einem Mittwoch. Von 13 bis 14.30 Uhr werden im Heimathaus am Kirschgarten 49 pro Person so lange der Vorrat reicht höchstens zwei Karten verkauft; drei Meter Standfläche an Handorfer Straße und Dorbaumstraße kosten 20 Euro.

Die Kaufmannsgilde weist darauf hin, dass Profihändler nicht zugelassen sind. Die Karten werden nur bei persönlichem Erscheinen verkauft, Sammellisten werden nicht akzeptiert.