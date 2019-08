„Draußen nur Kännchen“ – unter diesem Motto lädt der Heimatverein Handorf am Freitag (30. August) ab 15 Uhr alle Interessierten zum gemütlichen Beisammensein im Heimathaus ein. Der Austausch von Alltagsgeschichten und Neues rund um den Heimatverein stehen bei diesem Programm, das erstmalig in dieser Form veranstaltet wird, im Vordergrund.

„Wir haben vernommen, dass es nicht immer ein festgelegtes Vortragsthema sein muss, um eine Einladung auszusprechen. Das bisherige Feedback und die ersten Zusagen lassen auf einen guten Zuspruch hoffen“, erklärt Raphael Castelli , Erster Vorsitzender des Heimatvereins. Weitere Folgetermine seien fest eingeplant; das Konzept solle wachsen und sich aus den Treffen entwickeln.

250 Tage ist der im Frühjahr gewählte Vorstand nun im Amt und nutzt das Treffen, um von der bisherigen Vereinsarbeit zu berichten. Offen und transparent werden die angestrebten Veränderungen und Planungen Mitgliedern und Gästen nähergebracht. „Wir wachsen mit den an uns gestellten Aufgaben der Mitglieder – und der größte Wunsch ist die Nutzung und die Öffnung des Heimathauses durch zahlreiche Veranstaltungen“, so Castelli weiter.

Als nächster Termine steht neben der ausgebuchten Ta gesfahrt ins Emsland die Teil nahme am Handorfer Herbst am 29. September an; am 2. September werden von 13 bis 14.30 Uhr die Platzkarten für den Herbst-Flohmarkt im Heimathaus verkauft. Der Verein verfolgt weiterhin durch verschiedene Umsetzungen das Thema „Dorf der Kaffeekannen“ und möchte mit Interessierten ins Gespräch kommen.