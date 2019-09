Viele Mitglieder und Gruppenleiter hatten Kuchen gebacken. Viele Interessenten kamen vorbei, die sich für die Aktionen wie Streckentauchen, Totenkopfschwimmen, Aqua Fitness, Aquacycling, Seepferdchen und andere Schwimmabzeichen und das Meerjungfrauenschwimmen interessierten. Insgesamt wurden 26 Totenköpfe in Bronze, Silber und Gold „erschwommen“. Besonderen Andrang fand das neue Angebot „Aquacycling“, bei dem es gilt, sich auf einem Fahrrad im Wasser sportlich zu betätigen.

„Wir hoffen, die angestrebte Mitgliederzahl von 1000 zum Jahresende zu erreichen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Wenn alles gut läuft, wird der Spatenstich noch in diesem Jahr sein.“ Wer noch Fördermitglied werden möchte, kann sich gerne im Internet genauer informieren oder sendet eine Mail an web@buergerbad.info.