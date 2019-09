Baustelle Dorbaumstraße: Der Ortskern gewinnt an Format

Das ist schon eine Hausnummer: Der neue Gebäudekomplex an der Dorbaumstraße 1-3 hat eine Dimension, die man eher der münsterischen Innenstadt als einem dörflichen Stadtteil zutrauen würde. Allerdings setzt die Planung im Grunde nur fort, was bereits in den 60er und 70er-Jahren mit der städtischen Bebauung der Handorfer Straße begonnen wurde. Das alte Handorfer Ortsbild ist längst Geschichte. Der große Pluspunkt: Das Gebäude enthält einen Lebensmittelmarkt, der dem örtlichen Discounter die Stirn bieten und weitere Kunden an den Ortskern binden kann. Genau deshalb hatte die Stadt vor zwei Jahren die ursprüngliche Planung, die reine Wohnbebauung vorsah, durch eine überstürzte Änderung des Bebauungsplans ausgebremst. Das Ergebnis ist ein Kompromiss – der aber angesichts zweier neuer Baugebiete in Handorf dringend geboten war. Die Ortskern-Diskussion ist damit nicht vom Tisch. Handorf wächst so schnell, dass dringend geklärt werden muss, wie und in welchem Rahmen dieses Wachstum vonstatten gehen soll. Ein neuer Stadtteilrahmenplan ist überfällig. (Lukas Speckmann)