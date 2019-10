Die Diakonie Münster veranstaltet seit 2016 mehrmals pro Jahr kulturelle Veranstaltungen im Handorfer Hof: die „Handorfer Hofkultur“. Das vielfältige Angebot aus Opernabend, Chanson, Kabarett und vielem mehr richtet sich an Kulturinteressierte jeden Alters.

„Wer so um das Allgemeinwohl bemüht ist, hat eine Förderung mehr als verdient“, erklärt Bernd Schulze Kappelhoff, Vorstandsmitglied der Werte-Stiftung Münsterland. Die Stiftung fördert die Hofkultur mit 4500 Euro. „Mit den Veranstaltungen erreichen wir derzeit im Schnitt 60 Personen. Das ist für uns ein großer Erfolg. Durch die Förderung der Werte-Stiftung-Münsterland können wir unser Programm ausbauen und hoffentlich bald noch mehr Leute erreichen“, sagt Susanne Schellong, die künstlerische Leiterin.

Zum Beispiel am kommenden Wochenende: Am kommenden Samstag (12. Oktober) um 19 Uhr und am Sonntag (13. Oktober) um 16 Uhr ist das Opernensemble Westmünsterland im Handorfer Hof an der Handorfer Straße 22 mit einem Potpourri aus Oper und Operette zu Gast. Eintrittskarten (15 Euro) gibt es an der Rezeption des Handorfer Hofes ( ✆ 87 14 70) und bei „Blütenzauber“, Handorfer Straße 11.