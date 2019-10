Wo drückt der Schuh in Münsters Osten?

Nur elf Jahre nach dem Abschluss eines Stadtteilrahmenplans für Handorf nimmt die Stadt eine Neuauflage in Angriff. Wie Maria Dirking vom Stadtplanungsamt mitteilt, soll noch in diesem Jahr eine öffentliche Auftaktveranstaltung stattfinden. Die Stadt hoffe auf rege Beteiligung der Bürgerschaft: „Wir möchten alle Akteure an einen Tisch bringen – und die Leute ermuntern, sich Gedanken zu machen“, sagt Dirking.

Es gehe um eine „umfassende, integrierte Planung für den gesamten Stadtteil“; das heißt nicht zuletzt um Verkehr, soziale Infrastruktur wie Schulen, Kitas, Sportanlagen – aber auch um den Einzelhandel und Gestaltungsfragen. „In Handorf ist sicher die Ortsmitte ein bedeutendes Thema“, meint Maria Dirking, „es gab dazu schon Anregungen“. Doch das neue Stadtteilentwicklungskonzept sei keinesfalls auf Handorf beschränkt: Auch in Gelmer, Sudmühle und Mariendorf ständen Veränderungen an, die wegen der engen Verflechtungen mit Handorf ebenfalls in den Blick genommen werden sollen.

Doch vor allem Handorf habe sich in den letzten elf Jahren so massiv verändert, dass ein neues Konzept unumgänglich geworden sei. Anlass der Planung sei nun vor allem die Entwicklung zweier neuer Baugebiete am Kirschgarten und im Bereich nördlich der Kötterstraße; die Stadt rechnet mit rund 500 neuen Wohneinheiten. Aber auch rund um Neu- und Ausbau von B 481 n und B 51 gebe es viel zu besprechen.

In der Auftaktveranstaltung sollen zunächst die Stärken und Schwächen analysiert und die Wünsche der Bürger aufgenommen werden. Nach dieser „öffentlichen Projektwerkstatt“, die vom Büro „Planlokal“ aus Dortmund begleitet wird, sollen die Ideen bei einer zweiten Veranstaltung festgezurrt und schließlich im Rahmen einer Abschlussrunde vorgestellt werden: „Wir werden ein Jahr brauchen, um das Projekt abzuschließen“, meint Maria Dirking. In der gesamten Zeit werde man Kontakt zur Politik und den Vertretern des öffentlichen Lebens halten, versichert sie.