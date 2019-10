20 Jahre Lebenshaus: Trostkonzert in St. Petronilla

Münster-Handorf -

In Trostkonzerten erklingen Lieder voller Kraft und Licht für die dunklen Stunden des Lebens. Am 26. Oktober erklingt ein solches Konzert in St. Petronilla – das Lebenshaus feiert damit sein 20-jähriges Bestehen.