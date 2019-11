Traditionell finden die Versammlungen des Löschzugs Gelmer in der Mehrzweckhalle an der Westerheide statt. In diesem Jahr jedoch tagten die Feuerwehrleute in ihrem eigenen Gerätehaus an der Gittruper Straße. Schließlich galt es, den Anbau der neuen Fahrzeughalle zu feiern: Der Löschzug verfügt mittlerweile über drei Tore für drei Fahrzeuge. Das erleichtert den Einsatz ungemein.

Zum Beispiel am frühen Montagmorgen: Der tödliche Unfall auf dem Schifffahrter Damm – ein Frontalzusammenstoß zweier Autos – ereignete sich zwar auf Steinfurter Gebiet, doch der Löschzug Gelmer war am dichtesten dran. Die „Technische Hilfeleistung“ war der 16. Einsatz dieser Art in diesem Jahr – und sicher einer der schlimmsten. Klassische Löscheinsätze gab es drei, und die Brandmelder der Firmen im Gewerbegebiet lösten 13 Mal einen Fehlalarm aus. Die 34 Aktiven um Löschzugführer Bernd Wauligmann haben genug zu tun – wobei weder die Übungen, die Brandsicherheitswachen, die Fortbildungen noch die gemeinnützigen Arbeiten zum Wohle des Ortes zu vergessen sind.

Dr. Jürgen Langenberg, der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Münster, beförderte Norbert Niemann und Jan Beuershausen zu Brandmeistern. Für 25-jährige Mitgliedschaft erhielt Alexander Bußmann das Ehrenabzeichen in Silber. Leistungsnachweise nahmen Johannes Menke, David Zeiger, Carlo Sonnabend und Bernhard Pieper jr. entgegen – letzterer auch in seiner Eigenschaft als Gruppenführer.

Der Umbau des Gerätehauses ist noch nicht abgeschlossen: Die Bezirksvertretung Münster-Ost hat gerade der Erweiterung der Außenanlagen zugestimmt. Die Stadt investiert 155 700 Euro, damit künftig alle Fahrzeuge gleichzeitig ausrücken können. 24 Parkplätze sollen auf dem Grundstück entstehen.