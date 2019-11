Am kommenden Sonntag (1. Dezember) feiert die evangelische Gemeinde am Kirschgarten „60 Jahre Zionskirche“ – und weiht bei dieser Gelegenheit die neue Josef-Pferdt-Orgel ein. Der Festgottesdienst beginnt um 11 Uhr, die Predigt hält Pfarrer Thomas Groll, der kommissarische Leiter des Evangelischen Kirchenkreises Münster. Nach Gottesdienst, Empfang und Mittagsimbiss wird die neue Orgel ab 14 Uhr mit einem kleinen Konzert des Orgelsachverständigen Michael Goede vorgestellt. Auch der Orgelbauer Josef Pferdt aus Isny (Allgäu) nimmt am Festakt teil.

Die Zionskirche am Kirschgarten war am 1. Advent 1959 eingeweiht worden. Damals war Handorf noch keine eigenständige Gemeinde, sondern gehörte seit 1954 als Pfarrbezirk zur evangelischen Kirchengemeinde Telgte. Die Verbindung zu Telgte wurde erst 1988 gelöst, seitdem ist die Gemeinde selbstständig.

Bereits vor drei Jahren, so berichtet der emeritierte Pfarrer Reinhard Witt, wurde in der Gemeinde überlegt, der Kirche zum Jahrestag eine neue Orgel zu schenken. Nachdem sich eine Kommission nach langer Beratung auf einen Neubau von Josef Pferdt verständigt hatte, wurde das Projekt vor zwei Jahren veröffentlicht. Die neue Orgel soll 83 000 Euro kosten. Rund 70 000 Euro wurden seitdem zusammengetragen, auch die Bezirksvertretung Münster-Ost gab einen Zuschuss von 5000 Euro.