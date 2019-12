Das Amt für Mobilität und Tiefbau hat die Reparaturarbeiten am Werse-Wehr an der Havichhorster Mühle abgeschlossen. Die Lager des Wehrs wurden aufwendig verstärkt, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

2015 musste das Tiefbauamt den Pegel um fast einen Meter senken, weil an den Wehren Sudmühle und Havichhorster Mühle schwere Schäden entdeckt worden waren und sogar ein plötzliches Versagen nicht mehr ausgeschlossen schien. Auch das Wehr an der Pleistermühle schien überholungsbedürftig. Seitdem lag ein Teil der Böschung frei, Bootsanleger hingen in der Luft, einige Bäume verloren den Halt und stürzten ins Wasser.

Nachdem die Arbeiten vorzeitig beendet werden konnten, ist inzwischen der Wasserstand der Werse wieder auf seine ursprüngliche Position hochgefahren, berichtet die Stadt. Insgesamt will die Stadt die Gewässerqualität der Werse verbessern. Dafür müssen die Fließgeschwindigkeit erhöht und die Durchgängigkeit für Fische optimiert werden.