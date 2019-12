Das Glühweinfest von Sven Gansweidt und Raphael Castelli ist legendär. Am Wochenende wurde es zum neunten Mal gefeiert. Aber zum ersten Mal am neuen Ort – nicht mehr rund um das prächtig illuminierte Dorbaumer Privathaus und im stimmungsvoll dekorierten Garten, sondern am vergleichsweise dezent geschmückten Heimathaus am Kirschgarten. Schließlich ist Raphael Castelli seit einigen Monaten Vorsitzender des Heimatvereins Handorf.

Der Zuspruch war jedenfalls unverändert groß – womit der Zweck erreicht wäre: „Wir wollen auch jüngere Einwohner und die Familien zum Heimathaus als Treffpunkt für alle Handorfer einladen“, betonen die Gastgeber. Nicht zuletzt für die Kinder dürfte das dazugehörige Gelände ein Paradies sein, weil dort reichlich Platz zum Spielen und Laufen vorhanden ist.

Damit das Projekt auf Dauer nicht an Raphael Castelli und Sven Gansweidt hängenbleibt, wird ab dem kommenden Jahr der Heimatverein selbst die Federführung übernehmen. Aus einer rein privaten Initiative soll somit ein Handorfer Glühweinfest werden. Auf manchen Glühwein- und Kakaotassen sowie auf einigen Transparenten im Ort steht deshalb schon das selbstbewusste Motto des Vereins: „Wir sind Handorf!“

Unterstützt von einigen Sponsoren, haben die beiden Gastgeber bislang die Speisen und Getränke gestiftet – und den Erlös aus dem Verkauf jeweils dem Hospiz Lebenshaus in Dorbaum übergeben. Der Erlös des neunten Festes beträgt stolze 2421,40 Euro.