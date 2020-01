Nach einem Jahr Pause wird in Münster-Gelmer wieder ein plattdeutsches Theaterstück eingeübt. Zwölf Spielerinnen und Spieler der „TeaoterFrönde Gelmer“ stehen auf der Bühne und üben das Stück „Haug sal he liäwen!“ (im Original: „Hoch schall he leven“) von Regina Harlander ein. Die Regie führen, wie in den Jahren zuvor, Adelheid Schäfer und Annette Burbank.

Zum Inhalt des Stücks: Erbonkel Gustavs Geburtstag steht vor der Tür. Doch in diesem Jahr hat der resolute Rentner eine besondere Überraschung für seine geldgierigen Verwandten parat . . .

Premiere ist am 1. März in der Mehrzweckhalle an der Westerheide. Folgende Aufführungstermine sind geplant: 1., 7., 8. und 15. März jeweils um 16 Uhr sowie 14. und 28. März jeweils um 19 Uhr. Kartenbestellungen und Reservierungen werden unter der Telefonnummer 02 51 / 59 06 84 40 oder per E-Mail (kartenbestellunggelmer.theater@web.de) angenommen.