Es ist so bald soweit: Lange probte die Handorfer Kantorei und weckt große Erwartungen. Mendelssohns opulentes Oratorium „Elias“ kommt Anfang Februar zur Aufführung mit dem Kourion-Orchester und den Solisten Anna-Sophie Brosig (Sopran), Britta Korte (Alt), Stephan Hinssen (Tenor) sowie Enno Kinast (Bass), der den „Elias“ verkörpern wird.

Zum Doppeljubiläum – 40 Jahre Handorfer Kantorei und 20 Jahre freie Chorgemeinschaft – gönnt sich die Kantorei diese große Aufführung Ereignis und freut sich laut Pressemitteilung, das packende Stück singen zu dürfen. Auf die Zuhörer warten zwei spannende Stunden musikalischen Hochgenusses.

Die Aufführung findet am 2. Februar um 18 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche an der Metzer Straße 35, statt. Karten gibt es im Vorverkauf (20 Euro, ermäßigt 15 Euro) im Musikhaus Viegener am Katthagen sowie in der Hubertusapotheke, Handorfer Straße 4. Reservierungen sind auch online möglich.