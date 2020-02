„Domhof“: Eine Perspektive für Handorfs Mitte

Der städtische Planungsausschuss entscheidet am Donnerstag (6. Februar) über die Streckenführung der Veloroute in Handorf. Nachdem die Bezirksvertretung, wie berichtet, dem ursprünglich geplanten, wenngleich umstrittenen Verlauf durch den Kirschgarten zugestimmt hat, gilt es als unwahrscheinlich, dass der Fachausschuss zu einer anderen Einschätzung kommt. Damit dürfte die von der CDU-Fraktion verfochtene Idee, mit einer Veloroute im Ortskern zur Verkehrsberuhigung beizutragen, vorerst erledigt sein.

„Akteursworkshop“ für geladene Mitglieder

Das Thema Verkehrsberuhigung spielt gleichwohl eine Rolle beim „Akteursworkshop“ zum neuen Stadtteilentwicklungskonzept: Nach den Auftaktveranstaltungen im Dezember lädt das Planungsamt derzeit Vertreter von Vereinen, Initiativen und Institutionen ein, über die Ortskerne von Handorf und Gelmer sowie über den Landschaftsraum zu diskutieren und Vorschläge zu sammeln. Schon vorab legt der Handorfer Architekt und Stadtplaner Hubert Bäumer einen Entwurf vor, den er selbst als „groben Vorschlag“ bezeichnet: Im Kern gehe es darum, dem Dorf jenen Mittelpunkt zurückzugeben, der durch die verunglückte Stadtplanung der 70er-Jahre verloren gegangen sei.

Platz am „Glücksquelle“-Brunnen

Zentrum wäre demnach der kleine Platz vor der Sparkasse mit dem „Glücksquelle“-Brunnen. Genau hier, so erinnert sich Hubert Bäumer, habe man sich früher nach dem Gottesdienst oder bei Festen getroffen, der Name „Domhof“ sei geläufig gewesen. Diese Fläche könne man durch das vom Petronillaplatz übernommene Kleinpflaster und durch Baumpflanzungen wieder als Platz kenntlich machen.

Zugleich müsste eine verkehrsberuhigte Handorfer Straße wieder auf ihren alten 5,50-Meter-Querschnitt zurückgebaut werden. Durch den Verzicht auf Bordsteine ergäbe sich ein enormer Platzgewinn – Raum für Sitzgelegenheiten, Straßenverkauf und sogar einige Kurzzeitparkplätze. Bäumers Idee: die alten Grundstücksgrenzen könnten durch einreihiges Pflaster gekennzeichnet werden, um zumindest eine Idee des alten Dorfbildes zurückzugewinnen.

Voraussetzung: weniger Verkehr

Dies alles setze voraus, dass nach Fertigstellung der Umgehungsstraße Handorf tatsächlich erheblich vom Verkehr entlastet wird. Bäumer warnt davor, diesem Effekt blind zu vertrauen: Das Beispiel Wolbecks zeige, dass eine Ortsumgehung nicht alle Probleme löse; Verkehrsberuhigung müsse aktiv geplant werden.

Der „Akteursworkshop“ ist nicht öffentlich. Der Planungsausschuss tritt am Donnerstag (6. Februar) um 17 Uhr im Stadtweinhaus zusammen; dabei geht es auch um die Münsterland S-Bahn: Die Stadt regt an, neue Haltepunkte in Handorf und an der Mondstraße zu prüfen.