„Unsere Leserinnen und Leser sind wirklich spitze“, freut sich Anne Menning , eine der beiden Leiterinnen der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) St. Petronilla. In der Tat: 27 169 Ausleihen im vergangenen Jahr können sich sehen lassen. „Wir haben uns tatsächlich noch mal gesteigert“, begeistert sich auch Judith Nieder-Korte , die zweite im Leitungsteam.

Der Löwenanteil der Ausleihen mit fast 20 000 entliehenen Medien fällt laut Pressemitteilung auf Bücher, CDs und – neu im Programm – „Tonies“, ein Hörsystem für Kinder für Kinder und Jugendliche. 15 Schulklassen und elf Kita-Gruppen suchen alle vier Wochen die Bücherei auf, um sich mit neuem Lesestoff zu versorgen.

Vermittlung von Lese- und Sprachkompetenz

Sandra Wißmann, Klassenlehrerin der 2 a an der Matthias-Claudius-Schule, kommt regelmäßig in die kleine, aber gut sortierte Bücherei: „Die Vermittlung von Lese- und Sprachkompetenz ist für unsere Kinder wichtiger denn je. Der Gang in die Bibliothek wird zu etwas ganz Selbstverständlichem und fördert eine lebenslange Bindung an das Medium Buch“, hofft sie.

Die 19 ehrenamtlich arbeitenden Frauen betreuen aber nicht nur vormittags die verschiedenen Kindergruppen, sie sorgen auch dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 12 Uhr für reibungslose Rückgaben und Ausleihen. Um dieses hohe Niveau zu halten, freut sich das Team über jede Neuanmeldung.