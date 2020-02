Münster-Handorf -

Von Lukas Speckmann

Wie geht es weiter mit der Werse? In jedem Fall sehr langsam. Das Wehr an der Havichhorster Mühle wurde gerade „ertüchtigt“, ein neues Wehr für die Sudmühle ist in der Planung. Der sehr niedrige Pegelstand wird den Handorfern noch lange erhalten bleiben.