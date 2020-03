Corona macht auch vor der Kunst nicht Halt. In Handorf steht im Wald an der Ecke Kirschgarten / Hobbeltstraße ein Wesen, das sichtlich von Corona infiziert ist. Mit einer Atemschutzmaske versucht das Coronawesen – so heißt es erstmal, laut Künstler Michael Jaffke – andere und sich zu schützen: „Es kann vermutlich niemanden anstecken, reagiert aber anscheinend wie viele menschliche Zeitgenossen: mit dem Hamsterkauf, hier speziell Klopapier“. Wie die Situation mit Corona sich täglich ändert, so verändert sich auch das Kunstwerk. Jaffke: „Heute bittet es um die Einhaltung des Zwei-Meter-Abstands.“