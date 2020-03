Für mehr als 1000 Hauseigentümer in Gelmer und Dorbaum beginnt das Jahr 2020 mit einer guten Nachricht. Sie sind demnächst nicht mehr verpflichtet, ihre Abwasserkanäle bis Ende des Jahres überprüfen zu lassen und sparen durchschnittlich schätzungsweise 400 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU . „CDU und FDP haben im Landtag einen Antrag beschlossen, der die von Rot-Grün erlassene starre Verpflichtung zur Dichtheitsprüfung privater Abwasserkanäle in Wasserschutzgebieten abschafft“, wird die CDU-Landtagsabgeordnete Simone Wendland darin zitiert. Gelmer und Dorbaum liegen zum größten Teil im Wasserschutzgebiet.

„Die neue Regelung ist viel effizienter und fairer“, so CDU-Ratsherr Bruno Kleine-Borgmann. Er sprach sich dafür aus, dass die Stadt Münster Hauseigentümer bei ihren Beratungsgesprächen über die neue Rechtslage informiert und vor unnötigen Kosten warnt. Eine Dichtheitsprüfung sei nämlich nur noch in begründeten Verdachtsfällen, bei Neubauten und bei wesentlichen Veränderungen vorgeschrieben, sobald das Gesetz geändert sei. „Die formale Gesetzesänderung dürfte jetzt schnell gehen, wir haben ja einen konkreten Formulierungsvorschlag gemacht“, so Wendland. Den Widerstand von SPD und Grünen gegen die Gesetzesänderung nannte sie unverständlich.