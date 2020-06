Alles ist anders: Entlassfeier St. Mauritz im Autokino

In diesem Jahr ist alles anders – auch für die Abiturientia des Gymnasiums St. Mauritz. Das Festkomitee folgte der Anregung von Schulseelsorger Hendrik Drüing und arrangierte die Entlassfeier im Autokino. Bei der Einfahrt bekam jedes Auto ein „Starterpaket“ in Form einer Stofftasche mit dem Programm, dem Gottesdienstplan und einem Piccolo zum Feiern. Bis zum offiziellen Start der Veranstaltung wurden Bilder und Filme aus der Schulzeit der Jahrgangsstufe über die LED-Übertragungswand gezeigt. Die Sonne schien für die Abiturientia und ihre Familien: 120 Autos mit Abiturientia plus Anhang fanden sich am Haverkamp ein, so das Gymnasium St. Mauritz.